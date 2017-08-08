Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ve Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in uluslararası toplumun tanımadığı tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya’yı ziyaret etmesini kınadığı bildirildi.



Ukrayna Devlet Başkanlığı basın merkezinden yapılan açıklamada Poroşenko, Margvelaşvili ile yaptığı telefon görüşmesinde Gürcistan’a karşı Rus saldırganlığının 9. yıl dönümünde Gürcü halkı ile dayanışma içerisinde olduğunu belirtti.

Poroşenko, Ukrayna’nın Gürcistan’ın toprak bütünlüğünü desteklediğini ve desteklemeye devam edeceğini vurguladı.



Margvelaşvili ise Gürcistan’ın Ukrayna’nın desteğini hissettiğini kaydederek, teşekkür etti. Açıklamada, her iki liderin de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in işgal altındaki Abhazya’yı ziyaret etmesini kınadığı ifade edildi.





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