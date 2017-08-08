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DÜNYA

Donald Trump: Kuzey Kore nükleer denemelerini artırırsa ateş ve öfkeyle karşılık görecek

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'nin nükleer denemelerine tepki gösterdi

08 Ağustos 2017 Salı, 22:47:07 Güncelleme: 22:56:43

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'nin nükleer denemelerini artırması halinde dünyanın daha önce hiç görmediği bir ateş ve öfkeyle karşılık göreceğini söyledi.

New Jersey'deki golf kulübünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Donald Trump Kuzey Kore'nin ABD'yi tehdit eder tutumunun devamı halinde Kim Jong-Un'un genç yönetiminin en büyük dış politika meydan okumasıyla karşıya kalacağına vurgu yaptı.

Bir süredir ABD ile Kuzey Kore arasındaki tansiyon, Kuzey Kore'nin nükleer denemeleri nedeniyle yükseliyor. ABD, Kuzey Kore'nin nükleer silahsızlandırılmasını isterken, Kuzey Kore ABD'nin saldırgan politikaları nedeniyle nükleer programına devam edeceğini açıklamıştı.

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