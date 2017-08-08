ABD'li pop sanatçısı Glen Travis Campbell 81 yaşında hayatını kaybetti.





GLEN TRAVİS CAMPBELL KİMDİR?



Glen Travis Campbell 22 Nisan 1936 doğumlu ABD'li pop sanatçısı ve aktördür. 1960 ve 1970'lerde kariyerinin zirvesinde olan sanatçı Grammy ve Dove ödüllerinnin de sahibi oldu. 1967 yılında country ve pop müzik dallarında Grammy ödülleri kazanarak büyük bir başarıya imza attı. 50 yıllık kariyerinde Campbell 70'in üstünde albüme imzasını attı. 45 milyonun üzerinde albüm satışı, onun kariyerinin ne kadar parlak olduğunun ayrı bir göstergesidir. Amerikan Akademi ödülü'nü almaya çok yaklaşan sanatçı bu ödülü alamamış fakat ödülün verildiği gecede şarkısını seslendirdimiştir.

















Glen Campbell