Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA, Kuzey Kore yönetiminin, Guam bölgesini orta ve uzun menzilli balistik bir füzeyle vurmak için operasyonel değerlendirme yaptığını açıkladı. Guam bölgesi, Pacific'te bulunan ABD askerlerinin ve ailelerinin yanında çok sayıda bombardıman uçağının da üslendiği bölge olarak biliniyor.

Kuzey Kore'nin operasyonel değerlendirme açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump'ın Pyongyang yönetimini, nükleer denemelerini artırmaları halinde tarihte görülmemiş bir ateş ve öfkeyle karşılık görecekleri şeklindeki uyarısının ardından geldi.