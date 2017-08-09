Paris'te bir araç askerlerin üzerine sürüldü! Yaralılar var...

Paris banliyösünde bir araç, Fransız askerlerinin üzerine sürdü. Olayda 2'si ağır 6 askerin yaralandığı belirtildi.
Olayın Levallois Perret bölgesinde yaşandığı ve olayla ilgili olarak polis operasyonun devam ettiği bildirildi.
Ayrıntılar geliyor...
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YORUMLAR 6
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Misafir 33 dakika önceterörü desteklediğiniz sürece daha neler göreceksiniz.00
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Misafir 39 dakika önce10:14:27 onlarda senin yorumuna bakip birakiyormus...00
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Misafir 40 dakika önceABD köpeklerini Fransa ve İngiltere'ye saldırtıyor00