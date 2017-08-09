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Paris'te bir araç askerlerin üzerine sürdü! Yaralılar var...
DÜNYA

Paris'te bir araç askerlerin üzerine sürdü! Yaralılar var...

Paris'te bir araç askerlerin üzerine sürüldü! Yaralılar var...

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 10:11:21 Güncelleme: 11:15:12 HABERTURK.COM

Paris banliyösünde bir araç, Fransız askerlerinin üzerine sürdü. Olayda 2'si ağır 6 askerin yaralandığı belirtildi.

Olayın Levallois Perret bölgesinde yaşandığı ve olayla ilgili olarak polis operasyonun devam ettiği bildirildi.

Ayrıntılar geliyor...

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YORUMLAR 6
  • Misafir 33 dakika önce
    terörü desteklediğiniz sürece daha neler göreceksiniz.
  • Misafir 39 dakika önce
    10:14:27 onlarda senin yorumuna bakip birakiyormus...
  • Misafir 40 dakika önce
    ABD köpeklerini Fransa ve İngiltere'ye saldırtıyor
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