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DÜNYA

Maradona'dan Venezuela yorumu: Maduro emrederse savaşırım

Gelmiş geçmiş en büyük futbol efsanelerinden biri olarak kabul edilen Diego Maradona, Venezuela'da yaşan siyasi krizle ilgili olarak Maduro hükümetini destekleyen ifadeler kullandı

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 10:13:51 Güncelleme: 10:18:33 HABERTURK.COM

Arjantinli futbol efsanesi Diego Armando Maradona, Venezuela'da yaşanan siyasi krizle ilgili kişisel Facebook hesabından paylaşımda bulundu. Maradona, "Ölene kadar 'chavista'yız" ifadelerini kullanarak, Venezuela'daki Maduro hükümetine desteğini gösterdi.

Gelmiş geçmiş en iyi futbolculardan biri olarak kabul edilen Arjantinli efsane, "Maduro emrederse, özgür bir Venezuela için asker gibi giyinir ve bayrağımızı almaya çalışan emperyalizme karşı savaşırım" ifadelerini kullandı.

Maradona, Facebook hesabında paylaştığı gönderiyi "Çok yaşa devrim" ifadeleriyle tamamladı.

Castro ve Chavez gibi Güney Amerika'nın devrimci liderlerine verdiği destekle bilinen Maradona'ya cevap ise milli takımdan eski takım arkadaşı olan Mario Kempes'ten geldi.

Arjantin'in kazandığı 1978 Dünya Kupası'nda gol kralı olan ve şu anda ESPN'de yorumculuk yapan Kempes, Twitter üzerinden Maradona'ya yönelik yaptığı açıklamada, "Ülkesinde özgürlük ve demokrasiyi savunan 124 genç insanın ölümünü nasıl desteklersin?" ifadelerine yer verdi.

Maradona'nın yorumları Venezuela'da da geniş yankı yarattı. Efsane futbolcuya cevap veren Venezuelalı muhalif lider Henrique Capriles, "Eğer Maradona gelmek isterse, onu havaalanından kendim alır ve Venezuela'daki durumu görmesi için dolaştırırım. Sözde devrim savunulamaz durumda" ifadelerini kullandı.

 

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YORUMLAR 3
  • Misafir 35 dakika önce
    ADAMIN DIBI
  • Misafir 49 dakika önce
    helal maradona
  • Misafir 55 dakika önce
    Helal olsun maradona gözümüzde gönlümüzde daha da büyüdün
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