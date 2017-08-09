Avustralya'da eşcinsel evliliklerin yasallaşması hakkında halk oylamasına gidilmesi teklifi senatodan geçmezken, hükümet halkın kararını öğrenmek için mektupla oy kullanma yöntemine başvuracak.

Başbakan Malcolm Turnbull liderliğindeki Liberal-Ulusal Parti koalisyon hükümetinin, Avustralya'da eşcinsel evliliklerin yasallaşmasının halk oylamasına sunulması teklifi, senatoda muhalefet partilerinin oylarıyla reddedildi.

Ret oyu veren senatörler, halk oylamasına doğrudan karşı çıkmazken, daha çok seçimin pahalıya mal olacağı ve eşcinsel evliliklere karşı çıkanların tepkisini artıracağı konuları üzerinde durdu.

Kararın senatoda kabul edilmemesi üzerine eşcinsel evlilikler konusunda halkın kararının öğrenilmesi için hükümetin belirlediği diğer seçenek olan mektupla oy kullanma devreye girdi.

Oy kullanma zorunluluğu bulunmayan bu seçenekte Avustralyalılar, 12 Eylül-7 Kasım tarihlerinde evlerine gönderilen formları doldurarak eşcinsel evlilik konusundaki görüşlerini dile getirecek.

Sonuçlar 25 Kasım'da ilan edilecek.

MEKTUPLA OY 96 MİLYON DOLARA MAL OLACAK

Başbakan Turnbull, mektupla oy kullanmanın vergi mükelleflerine maliyetinin 96 milyon dolar olacağını ve Avustralya İstatistik Bürosu tarafından denetleneceğini söyledi.

Mektup oylarının yasal bağlayıcılığı bulunmuyor ancak halkın bu yönde tercih yapması durumunda hükümet, Avustralya Evlilik Yasasının değişmesi teklifini meclise sunacak.

ESKİ BAŞBAKANDAN 'HAYIR' KAMPANYASI

Eski Başbakan ve iktidardaki Liberal Parti Milletvekili Tony Abbott, ülkede eşcinsel evliliklerin yasallaşmaması için kampanya başlattığını açıkladı.

Başkent Canberra'da Federal Parlamento Binası önünde Avustralyalılara çağrıda bulunarak, hayır oyu kullanmalarını isteyen Abbott, "Eşcinsel evliliklerden hoşlanmıyorsanız hayır oyu verin. İfade ve inanç özgürlüğü konusunda endişeleniyorsanız hayır oyu kullanın." dedi.