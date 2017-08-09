Irak'ta terör örgütü DEAŞ tarafından Tikrit kentindeki Spyker Askeri Üssü'nde gerçekleştirilen katliamdan dolayı 27 kişiye idam cezası verildi.

Yüksek Mahkeme sözcüsü kararın temyize götürülebileceğini açıkladı.

2014 yılında gerçekleşen ve 1700 asker adayının DEAŞ tarafından kurşuna dizildiği katliamla ilgili olarak 2016 yılında da 36 kişi idam edilmişti.

Davada yargılanan 25 kişinin ise delil yetersizliğinden beraat ettiği belirtildi.

Terör örgütü DEAŞ, 2014 yılının Haziran ayında Spyker Askeri Üssü'nü ele geçirmiş, üste görev yapan 1700 asker adayı ve güvenlik görevlisini katletmişti. Örgüt, katliam görüntülerini propaganda amacıyla internette paylaşmıştı.