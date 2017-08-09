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Kadın bakan atamayan Ruhani,3 kadını yardımcısı yaptı
DÜNYA

Kadın bakan atamayan Ruhani,3 kadını yardımcısı yaptı

17 kişilik kabine listesinde kadın bakan yer vermeyen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevlerine üç kadını atadı

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 12:37:04 Güncelleme: 12:42:32 HABERTURK.COM

Geçtiğimiz gün 17 kişilik kabine listesini açıklayan İran Cumhurbaşkanı Ruhani, seçim kampanyasında kadın bakanlara görev vereceğini açıklamış fakat kabinede yer vermemişti. 

Ruhani, bugün açıklanan Cumhurbaşkanı yardımcılığı görevlerine ise 3 kadını atadı.  

Ruhani'nin yeni döneminde, Kadın ve Aileden sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevini Masume Ebtekar, Hukuk İşlerinden sorumlu yardımcılığını Leya Coneydi, Vatandaşlık Haklarından sorumlu özel yardımcılığı görevini ise Şehindoht Mollaverdi yürütecek. 

Mesume Ebtekar ve Şehindoht Mollaverdi, Ruhani'nin 11. Hükümeti döneminde de Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı görevini yürütmüştü.  


 
Ruhani ilk döneminde, birkaç kadın cumhurbaşkanı yardımcısı atasa da hiçbir bakanlığı kadınlara vermemişti. Ülkenin politik hiyerarşisinde cumhurbaşkanı yardımcıları bakanlardan daha aşağı pozisyonda bulunuyor. 

İran'da İslam Devrimi'nden bu yana görev yapan tek kadın bakan, 2009'da göreve başlayan Mahmud Ahmedinejad'ın kabinesinde Sağlık Bakanı olarak görev yapan Marzieh Vahid-Dastjerdi olmuştu. 

İran'da reformist bir ajandayla göreve başlayan Ruhani'nin kadın bakan görevlendirmesi konusunda tartışmalar yaşanıyordu. Ancak Ruhani baskılara rağmen, bütün bakanlıkları erkek adaylara verdi. 

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