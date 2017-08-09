ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
russia
DÜNYA

Rusya'da çıkan 'Türkiye'de salgın' haberleriyle ilgili açıklama!

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Hakları Koruma Kurumu, Rus basınında yer alan 'Türkiye'de salgın' olduğu yönündeki haberlerle ilgili bir açıklama yaptı

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 14:31:01 Güncelleme: 14:42:19 AA

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Hakları Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, Türkiye'de herhangi bir salgın olduğuna dair bulguya rastlamadıklarını açıkladı.

Popova, Rusya'da son günlerde Türkiye hakkında çıkan "Koksaki" virüsü iddialarına ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kendilerine yapılan her başvuruyu dikkatle incelediklerini belirten Popova, "Ancak Türkiye Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü ve diğer bazı kurumların resmi araştırmaları sonucunda Türkiye'de herhangi bir salgın olduğuna dair bulguya rastlamadık." dedi.

Rusların bu yıl tekrar gözdesi olan Antalya'ya ilişkin Rus medyasında son günlerde çıkan haberlerde, Antalya otellerinde "Koksaki" adı verilen bir tür salgın hastalık nedeniyle Rus turistlerin sağlık sorunları yaşadıkları öne sürülmüştü.

Rus haber ajansı RIA Novosti'ye konuşan Kültür ve Turizm Bakanlığı Antalya Bölge Müdürü İbrahim Acar, salgın haberlerinin asılsız olduğuna işaret ederek, "Ne Antalya ne de Türkiye'nin Akdeniz bölgesi genelinde Koksaki virüsü salgını var." ifadelerini kullanmıştı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 1
  • Misafir 24 dakika önce
    İşte gerçek dost.
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER