ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Kuzey Kore'nin vurmakla tehdit ettiği Pasifik adası Guam'a gitmeden önce önemli açıklamalar yaptı. Tillerson, Trump'ın Kuzey Kore'ye güçlü bir mesaj yolladığını söyledi.

Trump'ın, ABD'yi tehdit etmesi durumunda Kuzey Kore'nin ateş ve öfkeyle karşılaşacağı yönündeki sözlerini değerlendiren Tillerson, "Başkan'ın Kuzey Kore'ye Kim Jong Un'un anlayacağı dilden bir mesaj yolladığını düşünüyorum. Çünkü diplomatik dilden anlıyormuş gibi gözükmüyor" ifadelerini kullandı.

Tillerson, Kuzey Kore'nin Guam'ı vurmaya hazırlandığı iddialarıyla ilgili olarak ise, "Kuzey Kore'den gelen eli kulağında bir tehdit olduğunu düşünmüyorum. Amerikalılar geceleri rahat uyumalı." şeklinde konuştu.