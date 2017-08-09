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DÜNYA

ABD'den bir Kuzey Kore açıklaması daha: Kim'in anlayacağı dilden bir mesaj!

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Başkan Trump'ın Kuzey Kore ile ilgili olarak yaptığı 'öfke ve ateş' açıklamasının Kim Jong Un'un anlayacağı dilden bir mesaj olduğunu söyledi

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 14:58:20 Güncelleme: 15:05:07 HABERTURK.COM

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Kuzey Kore'nin vurmakla tehdit ettiği Pasifik adası Guam'a gitmeden önce önemli açıklamalar yaptı. Tillerson, Trump'ın Kuzey Kore'ye güçlü bir mesaj yolladığını söyledi.

Trump'ın, ABD'yi tehdit etmesi durumunda Kuzey Kore'nin ateş ve öfkeyle karşılaşacağı yönündeki sözlerini değerlendiren Tillerson, "Başkan'ın Kuzey Kore'ye Kim Jong Un'un anlayacağı dilden bir mesaj yolladığını düşünüyorum. Çünkü diplomatik dilden anlıyormuş gibi gözükmüyor" ifadelerini kullandı.

Tillerson, Kuzey Kore'nin Guam'ı vurmaya hazırlandığı iddialarıyla ilgili olarak ise, "Kuzey Kore'den gelen eli kulağında bir tehdit olduğunu düşünmüyorum. Amerikalılar geceleri rahat uyumalı." şeklinde konuştu.

 

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YORUMLAR 1
  • Misafir 21 dakika önce
    La kimyon varya kimyon sizin ağzınızı yüzünüzü dağıtır,vitnamdan canınızı zor kurtardınız burda kaçamassınızda.
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