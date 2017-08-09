"Miss Italia 2017" adıyla 9 Eylül'de düzenlenecek olan yarışmanın kuzeydeki Ligurya bölgesine yönelik ön elemeleri, Imperia kentine bağlı Riva Ligure tatil kasabasında gerçekleştirilecek.



15 Ağustos'taki bu elemelerde ilgi odağı sadece güzel ve genç kızlar değil, geçen yıldan beri bu kasabada görev yapan Peder Piero Lanza da olacak.



"Çok yönlülüğü, esprili kişiliği ve sevgi dolu olması" nedeniyle kısa sürede halkın gönlünde yer ettiği belirtilen Katolik din adamı, kendisine gelen jüri üyeliği teklifini tereddütsüz kabul etmiş.



"PEDERİN JÜRİDE OLMASI BÜYÜK MODERNLİK"



La Stampa gazetesinde yer alan habere göre; etkinliğe ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuşan Peder Lanza, "Güzellik yarışmasında jüri üyeliği yapmakta beis görmüyorum. Riva Ligure halkını ilgilendiren her etkinlikte yer alabilirim. Bir jüri üyesi olarak kesinlikle çok doğal davranacağım" ifadesini kullandı.



Yerel La Riviera gazetesine konuyla ilgili açıklama yapan Peder, "Önce şaka sandım, ama sonra kabul ettim" dedi.

Görev yaptığı kasabanın bağlı olduğu Sanremo-Ventimiglia Episkoposu Tonino Suetta'nın, jüri üyeliği konusunda ne düşüneceği sorulan Peder Piero Lanza, "Benim görevim, sadece ona bir mesaj göndererek, bu konuda bilgilendirmek. Ben ne yapacağıma özgür olarak karar verebilirim" diye karşılık verdi.

La Riviera, bir din adamının da jüride olmasını "büyük modernlik" olarak yorumladı.



"PEDER, BİKİNİLİ VE İÇ ÇAMAŞIRLI KIZLARIN ÖNÜNDE KENDİNİ NASIL HİSSEDECEK?"



Peder Lanza'ya bu teklifi götüren, turizm ve etkinliklerden sorumlu Riva Ligure Belediye Meclisi üyesi Francesco Benza da, Miss Italia organizasyon yetkililerinin, bir pederin jüride yer almasını olumlu karşıladığını söyledi. Benza, yetkililerin kendisine bunun bir ilk olacağını söylediğini de aktardı.



Öte yandan, La Stampa gazetesi, "Peder Piero Lanza'ya, bikinili ve iç çamaşırlı kızların önünde kendini nasıl hissedeceği sorulmalı. Tabii Riva Ligure'de (deniz kıyısında), her gün bunlardan onlarcasını görüyordur" diye yazdı.

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