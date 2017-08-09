Parazitik ikiz durumu, embriyonun rahme düşmesiyle gelişmeye başlar, fakat parçalar birbirinden ayrılmaz. İkizlerden biri gelişimini sürdürürken, diğeri gelişmez.

Kuli'nin bebeği de 4 bacak, 3 el ve 2 cinsel organla doğdu. Aile, bebeği gördüğünde dehşete kapıldı. Kuli'nin ailesi dini inancı doğrultusunda, bebeğin şeytani bir ruha sahip doğduğunu düşünerek, nehre atarak öldürmek istedi. Şans eseri, normalden farklı doğan bebeğin haberi tüm kasabada duyuldu ve Dr. Bharat Pal Danda'ya ulaştı. Doktor: "Bebeği, inançları gereği nehre atarak öldürmeyi planladıklarını duyduğumda şok oldum. Hiçbir şey yapmadan, öylece yerimde duramazdım." dedi. Bebeği ve anneyi alması için bir ambulans gönderdi. Gerekli incelemeler yapıldıktan sonra, bu durumdan kurtarılması için acil ameliyata alınması gerektiği fikrinde buluşuldu. Bebek, şehrin yakınındaki hastaneye nakledildi. Dört doktorun katılımıyla, uzun ve riskli bir ameliyat sonucunda, bebek, parazitik ikizinden ayrılarak kurtarıldı. Fazladan organlar alındı, ameliyatı başarılı geçti, bebek kısa bir süre gözetim altında tutuldu.

ikiz

parazit ikiz