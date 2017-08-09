Kuzey Kore, 2015'te 'devlet karşıtı eylemlerde bulunmak' suçlamasıyla tutuklanan ve müebbet hapse mahkum edilen Güney Kore asıllı Kanada vatandaşı papaz Hyeon Soo Lim'i 'sağlık sorunları' nedeniyle serbest bıraktı.

Resmi haber ajansı KCNA, kararın merkez mahkeme tarafından alındığını duyurdu.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Salı günü ulusal güvenlik danışmanı Daniel Jean'in başını çektiği bir delegasyonun Lim'in tutukluluğunu görüşmek üzere Pyongyang'a gittiğini duyurmuştu.

60'lı yaşlardaki Güney Kore doğumlu Hyeon Soo Lim, dini kullanarak Kuzey Kore'yi yıkmaya çalışmak ve ABD ile Güney Kore'ye Kuzey Kore vatandaşlarını kaçırmaları için yardım etmekle suçlanmış ve müebbet hapse çarptırılmıştı.

Pyongyang yönetimi, yaklaşık 2 ay önce ABD'li üniversite öğrencisi Otto Warmbier'i koma halindeyken serbest bırakmış. Warmbier, ABD'ye ulaştıktan bir süre sonra hayatını kaybetmişti.