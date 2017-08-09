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Trump'ın kampanya yöneticisinin evine FBI baskını!
DÜNYA

Trump'ın kampanya yöneticisinin evine FBI baskını!

FBI'dan Trump'ın kampanya yöneticisinin evine şafak baskını!

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyasını yöneten Paul Manafort'un evine baskın düzenlendi

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 17:39:12 Güncelleme: 18:53:41 HABERTURK.COM

FBI, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyasının yöneticisi Paul Manafort'un evinde Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla ilgili olarak arama yaptı.

Şafak vakti yapılan FBI baskının Manafort'un 26 Temmuz'da, Senato İstihbarat Komitesi'ne ifade verdikten 1 gün sonra, gerçekleştiği ifade edildi.

FBI ajanlarının evdeki bazı dökümanlara el koyduğu belirtildi.

 

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YORUMLAR 2
  • Misafir 40 dakika önce
    Büyük oyun hilary getirecekler
  • Misafir 1 saat önce
    5 ay ın kaldı Reis ya istifa edeceksin ya hapse giriceksin abd baskanliginda gormek keyifliydi k.i.b
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