FBI'dan Trump'ın kampanya yöneticisinin evine şafak baskını!

FBI, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyasının yöneticisi Paul Manafort'un evinde Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla ilgili olarak arama yaptı.

Şafak vakti yapılan FBI baskının Manafort'un 26 Temmuz'da, Senato İstihbarat Komitesi'ne ifade verdikten 1 gün sonra, gerçekleştiği ifade edildi.

FBI ajanlarının evdeki bazı dökümanlara el koyduğu belirtildi.

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