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İran 6 asır sonra Türkiye'ye iade ediyor

İran 629 yıllık çanı Van Aziz Meryem Kilisesi'ne iade edeceğini açıkladı

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 21:46:54 Güncelleme: 21:53:06 DHA

İran, ülkesindeki bir müzede sergilen 629 yıllık çanı, ait olduğu Van'ın Aziz Meryem Kilisesi'ne iade edeceğini bildirdi.

DHA'nın haberine göre; Van Aziz Meryem Kilisesi'ne 1388 yılında hediye edilen çan, şu anda İran'ın Batı Azerbaycan eyaletinin merkezi Urumiye şehrindeki Antropoloji Müzesi'nde sergileniyor.



İran Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Kurumu Başkan Yardımcısı Mir Hadi Kara Seyit Rumyani, çanın sergilendiği Urumiye Müzesi'ne yaptığı ziyaret sırasında, eserin ait olduğu Van'a iade edileceğini bildirdi.

İranlı yetkili, "Ülkemize ait olan tarihi eserlerin ülkeye geri getirilmesi için çaba sarf ediyoruz. Benzer şekilde başka ülkelere ait olduğu kanıtlanmış, ülkemizde bulunan tarihi eserleri de yasal süreci tamamlayarak asıl ülkelerine iade ediyoruz" diye konuştu.

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