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İşkence ‘mucidi’ psikologlar yargılanacak
DÜNYA

İşkence ‘mucidi’ psikologlar yargılanacak

11 Eylül döneminde terör şüphelilerine uyguladıkları işkencelerle 3 kişinin ölümüne neden olan iki psikoloğun yargılanmasına karar verildi

10 Ağustos 2017 Perşembe, 09:33:12 Güncelleme: 09:38:54

Gazete Habertürk'ün haberine göre, CIA’nın 11 Eylül olaylarının ardından dünyanın dört bir yanından yasadışı yollarla gözaltına alınarak gizli CIA hapishanelerinde esir tutulan terör şüphelilerine uyguladığı işkenceleri geliştiren ve 3 kişinin ölümüne neden olan iki psikolog eylül ayında mahkemeye çıkacak.  

James Mitchell ve Bruce Jessen isimli psikologlar, CIA tarafından 2002’de sorgulama teknikleri geliştirmek üzere işe alınmış, bunun karşılığında 80 milyon dolar ödeme almışlardı. 

Washington Bölge Mahkemesi'nde görülecek davada ‘mucit psikologlar’, suyla işkenceden, uykudan mahrum bırakılmasına, kırık ayakla ayakta bekletilmekten “walling” olarak bilinen şüphelinin kontrplak duvara çakılmasına ve aşırı sıcağa maruz bırakmaya kadar birçok insanlık dışı işkence tekniğini geliştirmişti. 

İki psikolog hakkındaki davayı American Civil Liberties Union açmıştı. 

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