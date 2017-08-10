Amerika Birleşik Devletleri ve Kuzey Kore arasında yaşanan gerilim, iki taraftan gelen karşılıklı 'tehdit' demeçleriyle yükselirken, gözler Pasifik'te yer alan 'tatil cenneti' Guam adasına çevrildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kuzey Kore'nin politikasını değiştirmemesi durumunda 'öfke ve ateşle' karşılacağı yönündeki açıklama, Kuzey Kore'den gelen "Guam'ı vurmayı planlıyoruz" sözleriyle karşılık buldu.

Kuzey Kore'nin Ağustos ortasına kadar 4 adet orta menzilli balistik füzeyle ABD'nin askeri üslerinin bulunduğu Guam'ı vuracağını açıklaması, 160 bin nüfuslu adada sürpriz yaratmadı.

Konuyla ilgili olarak The Washington Post'a konuşan Guam Üniversitesi Başkanı Robert A. Underwood, "Dünyanın bu bölümünde ne zaman savaş tehdidi olsa, Guam bunun bir parçası olmuştur. Eğer Guamlıysanız ve Guam'da yaşıyorsanız bu telaşlı bir durum ancak olağandışı değil." ifadelerini kullandı.

GUAM VALİSİ: ADA SAVUNULACAK

Kim Jong-Un'un gözlediği Guam'ın valisi Eddie Baza Calvo da Youtube üzerinden kısa bir açıklama yaparak, ada sakinlerine endişelenmemeleri gerektiğini söyledi. Vali açıklamasında, "Kuzey Kore'nin ABD'den intikam alacağı ve Guam'ı hedeflemelerine izin veren sözde yeni teknolojisiyle ilgili haberlerle uyandığımızı biliyorum. İç Güvenlik Bakanlığı'yla beraber çalışıyorum. Birleşik Devletler güvenliğimizi sağlayacak. Guam halkına şu an adamıza yönelik bir tehdit olmadığını söylemek istiyorum" şeklinde konuştu.

Adanın Amerikan toprağı olduğunu belirten Calvo, Beyaz Saray yetkilileriyle görüştüğünü ve adanın savunulacağını söyledi.

Vali'den gelen 'itidal' çağrısına karşın, Guam halkı arasında neler olacağına yönelik endişeli bekleyiş sürüyor. Konuyla ilgili AP'ye konuşan 37 yaşındaki otobüs şoförü Cecil Chugrad, "Biraz endişeliyim, biraz da panik yapmış durumdayım. Bu gerçekten olacak mı? Sadece ben olsaydım, umursamazdım. Ancak oğlum için endişelenmek zorundayım. Guam'dan taşınmam gerekiyormuş gibi hissediyorum" ifadeleriyle durumu özetliyor.

GUAM NEDEN ÖNEMLİ?

Hawaii'nin 4000 mil batısında, Kuzey Kore'nin ise 2200 mil güneydoğusunda bulunan Guam adası, Pasifik'teki ABD gücünün kilit noktalarından biri olarak görülüyor. Yüzde 30'u askeri alan olan adada 6 bin ABD askeri bulunuyor.

Donanma ve Hava üslerinin bulunduğu adada, ABD'ye ait nükleer denizaltılar ve Özel Kuvvetler merkezi de bulunuyor. Ada ayrıca Japonya ve Kore yarımadasın üzerinde yapılan stratejik uçuşlar için de bir başlangıç noktası olarak görülüyor.

Guam adası, 1898'de yaşanan İspanyol-Amerikan savaşının ardından İspanya'nın adadan el çekmesiyle, ABD için stratejik bir nokta haline dönüştü. Takvimler 1941'i gösterdiği zaman ise Pearl Harbor saldırısıyla İkinci Dünya Savaşı'na giren Japonya, hemen ardından Guam'ı işgal etti. Bazı tarihçilere göre 1944'e kadar süren bu işgal sırasında ada nüfusunun yüzde 10'u hayatını kaybetti.

ABD toprağı olan Guam'da ekonomi turizm ve askeri hareketlilik üzerinden dönüyor. Guamlılar, ABD toprağında yaşasalar bile ABD başkanlık seçimlerinde oy kullanamıyor ancak ön seçimlerde parti delegeleri için oy kullanabiliyor. Guam'ın Temsilciler Meclisi'nde oy hakkı olmayan bir de delegesi bulunuyor.