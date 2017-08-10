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Trump resim yaptı
DÜNYA

Trump resim yaptı, ortalık sallandı

Trump'ın kariyeri, gayrimenkul sektörü, televizyon şovu, siyaset, şimdi de sanat diye ilerliyor.

10 Ağustos 2017 Perşembe, 11:45:41 Güncelleme: 11:54:31 HABERTURK.COM

Amerika başkanı Donald Trump'ın, Manhattan silueti ve Trump Tower'ı da kapsayan resmi, 29 bin 184 dolara satıldı.

Bir hayır kurumuna yardım amaçlı ortaya çıkan bu fikir, 2005 yılında tasarlanmıştı. John McCain, Joseph Lieberman, Charlize
Theron, Benicio Del Toro gibi isimlerin de dahil olduğu çizim projesi, 11 çizimden oluşuyordu ve 9 bin dolarla açılışa başlandı. 

Trump'ın eseri, sadece destekçileri tarafından değil, başkanların hatırlanmaya değer eşyalarını toplayan koleksiyoncuların da oldukça ilgisini çekti. Dünya basınında yer bulan çizim için ilgi beklenenin çok üstünde oldu.

 

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