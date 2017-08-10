Amerika başkanı Donald Trump'ın, Manhattan silueti ve Trump Tower'ı da kapsayan resmi, 29 bin 184 dolara satıldı.

Bir hayır kurumuna yardım amaçlı ortaya çıkan bu fikir, 2005 yılında tasarlanmıştı. John McCain, Joseph Lieberman, Charlize

Theron, Benicio Del Toro gibi isimlerin de dahil olduğu çizim projesi, 11 çizimden oluşuyordu ve 9 bin dolarla açılışa başlandı.

— Trump Draws (@TrumpDraws) January 31, 2017

Trump'ın eseri, sadece destekçileri tarafından değil, başkanların hatırlanmaya değer eşyalarını toplayan koleksiyoncuların da oldukça ilgisini çekti. Dünya basınında yer bulan çizim için ilgi beklenenin çok üstünde oldu.

donald trump

drawing