Rusya'ya ait bir gözlem uçağı Çarşamba günü Washington semalarında görüldü.

The Washington Post'un iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı habere göre Rus gözlem uçağı, Pentagon, ABD Senatosu ve diğer hükümet binalarının üzerinde uçtu.

Tupolev Tu-154 tipi uçağın istihbarat toplama amacıyla Washington'da uçtuğu tahmin edilirken, Senato polisinin alarma geçtiği ve uçuşun polis ve istihbarat birimleri tarafından izlendiği belirtildi.

CNN'e göre, Washington'da yapılan gözlem uçuşunun ardından, Trump'ın tatilini yaptığı New Jersey üzerinde de bir gözlem uçuşu gerçekleştirildi.

ABD medyası, Rusya'ya ait istihbarat uçuşunun 1992'de Helsinki'de imzalanan Açık Semalar Anlaşması kapsamında olduğu değerlendirmesini yaptı. 32 ülkenin imzaladığı anlaşmaya göre, taraf ülkelerin silahsız gözlem uçakları taraf ülkelerin toprakları üzerinde uçuş gerçekleştirebiliyor. Anlaşma, hangi ülkede gözlem yapılacaksa o ülkeden bir ekibin uçakta bulunmasını zorunlu kılıyor.

Her sene teknolojik gelişmelere göre yenilenen anlaşma ABD'de geçtiğimiz yıl tartışma konusu olmuştu. Savunma İstihbarat Örgütü direktörü General Vincent Stewart, Senato'da yaptığı konuşmada Rusya'nın anlaşmayı kendi çıkarlarına kullandığını belirtmiş ve ABD üzerinde yapılacak bir dahaki Rus uçuşunun reddedilmesi gerektiğini söylemişti.

Pentagon sözcüsü Jeff Davis ise anlaşmayı savunarak, "Bazen ne yapıp, ne yapmadığınıza bakmaları için onlara izin vermeniz değerlidir" ifadelerini kullanmıştı.

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