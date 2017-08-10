Elena'nın doktoru, çocuklarda görülen bir çeşit beyin kanseri teşhisi koydu. Ameliyat imkansızdı, yaşaması için 135 günü olduğu söylendi.

Ailesi de, onun son günlerini mutlu bir şekilde geçirmesi için uğraştı. Her gününü özel kılmaya çalıştılar. Elena'nın küçük kız kardeşinin büyüdüğünde ablasını hatırlamama endişesi içinde, onun için de bir günlük yazmaya başladılar Elena hakkında...

Zaman ilerledikçe Elena'nın durumu kötüleşti. Konuşamıyor, giderek zayıflıyordu. Derken 2007 Ağustos'ta yaşamını yitirdi. Ancak hiç kimse, Elena'nın sonuna hazırlandığını tahmin etmiyordu.

Birkaç gün sonra aile, küçük kızın onlar için notlar yazdığı, mutlu etmek istediğini farketti. Bir süre sonra ortaya Elena'nın notları çıkmaya başladı. Kitapların arasında, çorapların, kışlık kıyafetlerin, CD kutularının, hatta Noel süslemelerinin içinde, kanserle savaşırken herkes için yazdıkları bulundu. Bazılarına "Seni seviyorum" yazmış, bazılarına kalpler, çiçekler çizmişti.

Elena'nın babası; "O daha küçücük bir çocuktu. Öleceğini düşündüğünü bilmekten nefret ediyorum ama bence biliyordu." dedi.

Minik kız, üç büyük kutuyu dolduracak, yüzlerce mesaj bırakmıştı geride. Annesi ise; "Sanırım bu notlar, her şeyin yolunda olduğunu söylemenin bir yoluydu bize. Bu notları her bulmamız, ondan gelen kocaman bir sarılma gibi hissettiriyor." dedi.

Elena'nın ölümünden iki yıl sonra, anne ve babası, Elena'nın küçük kız kardeşine onu hatırlatacak bir şey yapmak için notlarından oluşan, Türkçe'ye de çevrilen, tüm geliri kanser araştırmalarına gidecek bir kitap yayınladı.

Kitap, 2 not hariç Elena'nın tüm notlarından oluşuyor. Hem anne hem de baba, birer tane hiç açılmamış notu nereye giderlerse gitsinler yanlarında taşıyor.

Ailesi, "Son notu hep koruma yolumuz bu bizim" diyor.

Elena Desserich

kanser

Kitap