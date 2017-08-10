Amerika Birleşik Devletleri, Küba'nın başkenti Havana'da bulunan ABD elçiliğinde görevli diplomatların 'akustik saldırıya' uğradığına inanıyor.

CNN'in Dışişleri Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberine göre, en az iki diplomat sonik cihazlar kullanılarak yapıldığı düşünülen saldırılar sonucunda ciddi sağlık problemleri yaşadıkları için ABD'ye geri getirilerek tedavi altına alındı.

Aynı zamanda, aynı yerde olmayan ancak benzer fiziksel belirtiler gösteren diplomatların kalıcı duyma kaybı yaşadıkları belirtildi.

ABD Dışişleri'nin konuyu Küba hükümetiyle görüştüğü ve ülkeye bir sağlık ekibi gönderdiği belirtilse de sorunun tam olarak ne olduğu anlaşılamadı.

CNN'e konuşan bir yetkili, "Epey ciddi olabilir. Neler olduğunu anlamak için Kübalılarla birlikte çalışıyoruz. Bilmedikleri konusunda ısrar ediyorlar. Ancak bu durum çok sıkıntılı ve endişe verici" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert ise yaptığı açıklamada, "Sorunun sebebinin veya kaynağın ne olduğu konusunda kesin yanıtlar yok" dedi.

İşitme kaybına yol açan sonik cihazların ses dalgaları yayan ancak duyulamayan cihazlar oldukları belirtiliyor. ABD'li yetkililerin FBI'ın ilgilendiği soruşturmayla ilgili ele aldıkları ilk seçeneğin bu olduğu öne sürülüyor.