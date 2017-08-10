Yunan futbol takımı Panionios'ta oynayan İranlı futbolcular İhsan Hacsafi ve Mesud Şucai, takımlarının İsrail takımı Maccabi Tel Aviv takımına karşı maça çıkmasına sert bir tepki gösterdi.

Geçtiğimiz hafta İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars, İran Futbol Federasyonu'nun iki sporcuyu güçlü bir şekilde kınadığını duyurmuş ve federasyonun iki futbolcuyla ilgili kararı, savunmalarını aldıktan sonra alacağını açıklamıştı.

İran Spor Bakanı Yardımcısı Muhammed Reza Davarzani, iki futbolcunun İsrailli kulübe karşı forma giymesinin ardından artık milli takım forması giyemeyeceğini belirterek oyuncuların İran'ın milli takım kadrosundan atıldığını açıkladı.

ÜLKENİN KIRMIZI ÇİZGİSİNİ AŞTILAR

Muhammed Reza Davarzani, "Hacsafi ve Şucai'nin artık İran milli takımında yeri yok çünkü ülkenin kırmızı çizgisini aştılar" şeklinde açıklama yaparken, "Bu takım adına oynamak için madd, bir sözleşmeleri var, ancak iğrenç bir rejimin takımıyla maç yapmak İran halkı için kabul edilebilir değil." dedi.

İki futbolcunun 27 Temmuz'da İsrail'de oynanan maçta yer almadığını hatırlatan Bakan Yardımcısı, Fakat Şucai ve Hacsafi, 4 Ağustos'ta Yunanistan'da oynanan ikinci maçta yer aldı.

MESLEKTAŞLARINDAN DESTEK GELDİ

Ceza alan iki futbolcuya meslektaşlarından destek mesajları geldi. Mesaj atan futbolcular, meslektaşlarının başka çarelerinin olmadığını savunarak sözleşmeleri gereği oynamak zorunda olduklarını söyledi.

İran Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Ali Kafashian ise iki oyuncunun gerekirse sözleşmelerini sonlandırmasını ancak maça çıkmaması gerektiğini söyledi.

İran, spor müsabakalarında oyuncularla karşı karşıya gelmek de dahil, İsrail'le herhangi bir münasebetin bu devleti tanımak ve Filistin'e ihanet etmek anlamına geldiğine inanıyor.

İsrail Dışişleri Bakanlığı ise İranlı oyuncuların bu kararını memnuniyetle karşıladığını belirterek, "İsrailli atletlere karşı oynamama tabusunu yıktıkları için Mesud Şucai ve İhsan Hacsafi'ye aferin" ifadelerini kullandı.

Resmi olarak İsrail tanımayan ve düşman olarak gören İran'da sporcular geleneksel olarak İsrailli rakiplerle mücadele etmeyi reddediyor. Bu durum ülkede bir tabu olarak görülüyor ve genelde sporcular hükümet tarafından ödüllendiriliyor.