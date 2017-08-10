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Donald Trump'dan Çin'e çağrı: Daha fazla şey yapın

Donald Trump: Belki de sözlerim yeterince sert değildi

ABD Başkanı Donald Trump son zamanlarda gerilen ABD-Kuzey Kore ilişkileri ile ilgili açıklamalarda bulundu

10 Ağustos 2017 Perşembe, 22:08:54 Güncelleme: 23:14:17 Reuters

Donald Trump, ABD'nin Kuzey Kore'yi yeterince zorlamadığını söyledi. Trump, Kuzey Kore'ye yönelik 'ateş ve öfke ile karşılacaklar' sözlerine ilişkin "Belki de sözlerim yeterince sert değildi" değerlendirmesinde bulundu.

Trump, uluslararası acil durum ilan ederek Çin'in Kuzey Kore konusunda daha fazla şey yapması gerektiğini kaydetti. Trump, eğer ABD bir şey yapmazsa Kuzey Kore'nin çok, çok sinirlenebileceğini söyledi. Trump "Biz her zaman görüşmeleri göz önünde bulunduruyoruz" dedi.

 

 

 

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YORUMLAR 1
  • Misafir 45 dakika önce
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