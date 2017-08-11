ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın yüzlerce ABD'li diplomatı sınırdışı etme kararı alması hakkında ilk kez konuştu.

New Jersey'de tatilini yaptığı golf kulübünde gazetecilerle konuşan Trump, "Putin'e teşekkür etmek istiyorum. Biz de masraflarımızı kısmayı planlıyorduk" dedi.

ABD'nin Rusya'ya karşı uyguladığı yaptırımlara karşılık olarak alınan sınırdışı kararlarını değerlendiren Trump, "Onları geri göndermek için gerçek bir sebep yok. Masraflarımızı kısabileceğimiz için çok memnunum. Çok fazla para biriktireceğiz" ifadelerini kullandı.

Donald Trump bir süre önce, Rusya, Kuzey Kore ve İran'a yönelik yaptırımlar içeren bir yasayı onaylamış, Moskova yönetimi ise karşılık olarak ülkede bulunan ABD'li diplomatlardan 755'inin ülkeyi terk etmesini istemişti.