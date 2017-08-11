ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
donald trump
DÜNYA

Trump'tan Putin'e şaka gibi teşekkür: Çok fazla para biriktireceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'li diplomatları sınırdışı etme kararı alan Rusya yönetimine teşekkür etti

11 Ağustos 2017 Cuma, 09:42:17 Güncelleme: 09:56:26 HABERTURK.COM

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın yüzlerce ABD'li diplomatı sınırdışı etme kararı alması hakkında ilk kez konuştu.

New Jersey'de tatilini yaptığı golf kulübünde gazetecilerle konuşan Trump, "Putin'e teşekkür etmek istiyorum. Biz de masraflarımızı kısmayı planlıyorduk" dedi.

ABD'nin Rusya'ya karşı uyguladığı yaptırımlara karşılık olarak alınan sınırdışı kararlarını değerlendiren Trump, "Onları geri göndermek için gerçek bir sebep yok. Masraflarımızı kısabileceğimiz için çok memnunum. Çok fazla para biriktireceğiz" ifadelerini kullandı.

Donald Trump bir süre önce, Rusya, Kuzey Kore ve İran'a yönelik yaptırımlar içeren bir yasayı onaylamış, Moskova yönetimi ise karşılık olarak ülkede bulunan ABD'li diplomatlardan 755'inin ülkeyi terk etmesini istemişti.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER