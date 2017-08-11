Suudi Arabistan'da aktör ve şarkıcı Abdallah Al Shaharani, Pazartesi gecesi Taif şehrinde bir müzik festivaline katıldı.

Sahneye çıkan Shaharani, önce seyircileri alkışlamaya başladı. Daha sonra mikrofonu bırakan Shaharani, "dab dance" adı verilen dansın figürünü sergiledi.

Dab hareketi, bir kişinin başını eğimli kolunun üzerine kapamasından sonra diğer kolunu paralel şekilde uzatmaya hareketidir. Hapşıran bir kişinin başını kolunun üzerine kapaması olarak da görülen hareket ilk olarak ABD'li rapçi Skippa da Flippa tarafından 2014 yılında yapılmış ve dünyadaki diğer sanatçılar, ünlüler ve politikacılar tarafından taklit edilmişti.

"Dab" kelimesi aynı zamanda konsantre esrar anlamına geldiği için Suudi İçişleri Bakanlığı Uyuşturucu İle Mücadele Komisyonu geçtiğimiz günlerde esrar kullanımına atıfta bulunduğu için hareketi yasaklamıştı.

Al Shaharani, resmi Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Onurlu hükümetimizden ve Ta'if Festivalinde yaptığım hareket için sevgili Başkanımdan çok özür dilerim. Özrümü kabul edin, size selam olsun. " dedi.

Dab dans hareketi, ortaya çıkmasından sonra Hillary Clinton ve Paul Ryan gibi önemli figürler tarafından yapılarak önemli internet fenomeni haline gelmişti.

Uyuşturucuyla mücadele komisyonu genel sekreteri Abdul Ella Al Sharif tarafından yapılan açıklamaya göre, şarkıcının "uyuşturucu ile mücadele için ulusal stratejisine aykırı" harekette bulunduğunu ve Ulusal Uyuşturucu Kontrol Komisyonu'nun dans yasağı kararına saygısızlık gösterdiğini söyledi.