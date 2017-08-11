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DÜNYA

İran'ı ayağa kaldıran olay: Hepsini öldüreceğiz

Terör örgütü DEAŞ'ın İranlı bir askerin boğazını keserek infaz etmesi ülkede geniş tepki yarattı

11 Ağustos 2017 Cuma, 11:13:52 Güncelleme: 11:17:15 DHA

Terör örgütü DEAŞ'ın, Irak-Suriye sınırında esir aldığı İranlı askerin boğazını keserek öldürmesi ülkede örgüte yönelik sert tepkilere neden oldu.

Olaya en sert tepki, İran Devrim Muhafızları'nın yurt dışı operasyonlarından sorumlu Kudüs Kuvvetleri Komutanı Kasım Süleymani'den geldi.

Süleymani, "Şehidimizin kesilmiş boğazına and olsun hepsini öldürmeden oturmayacağız" diyerek örgütten intikam alacaklarını söyledi.

Irak-Suriye sınırında yer alan Tanaf bölgesinde geçen pazartesi günü yaşanan çatışmalarda İranlı asker Muhsin Hoceci'yi esir alan IŞİD, askerin boğazını kesip görüntülerini internetten paylaşmıştı.

DEAŞ ayrıca önceki gün Farsça bir video yayınlayarak, İran'ı Tahran'da yeni eylemler yapmakla tehdit etti.

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