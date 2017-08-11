İkinci Dünya Savaşı sırasında Pasifik'te görev yapan ABD'li denizci Marvin Strombo, savaşta hayatını kaybeden bir Japon askerinden aldığı bayrağı 73 yıl sonra ait olduğu yere götürüyor.

Oregon merkezli kuruluş Obon, bayrağın üzerinde bulunan ölen askerin ailesi ve arkadaşlarına ait işaret ve imzalardan askerin kimliğinin Yasue Sadao olduğu tespit etti.

Perşembe günü Portland'dan Japonya'ya uçan 93 yaşındaki Marvin Strombo, gelecek hafta Yasue Sadao'nun köyüne giderek bayrağı teslim edecek. Konuyla ilgili konuşan 93 yaşındaki savaş gazisi, Sadao'nun hayatta kalan çocuklarına ulaşmanın kendisini iyileştireceğini belirtti.

Bayraklar İkinci Dünya Savaşı sırasında Japon askerleri tarafından şans getirmesi için taşınıyordu ve derin bir değeri vardı. Çünkü savaşa sevdiklerini gönderen ailelerin birçoğu çocuklarının nasıl öldüğünü asla öğrenemedi ve onlardan kalanları geri alamadı.