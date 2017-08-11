Eski Gambiya Devlet Başkanı Yahya Jammeh'in mal varlığının soruşturulması için kurulan komisyon çalışmalara başladı.

Yerel basında çıkan haberlerde, Gambiya hükümeti tarafından Jammeh'in mal varlıklarını soruşturacak komisyonun, eski Devlet Başkanı ile ilişkili iş adamları ve yakın çalışma arkadaşlarını dinleyerek göreve başladığı duyuruldu.

Yahya Jammeh, 22 Temmuz 1994'te bir askeri darbe ile Gambiya'da yönetimi devralmış ve 22 yıl ülkeyi yönetmişti.

Jammeh, 1 Aralık 2016 seçimlerinde koltuğunu Adama Barrow'a kaptırmıştı. Yenilgiyi önce kabul eden Jammeh daha sonra iktidarı bırakma çağrılarını reddetmişti. Görevi yeni Devlet Başkanı Barrow'a 19 Ocak'ta devretmesi gereken Jammeh, 17 Ocak'ta da 90 günlük olağanüstü hal ilan etmişti.

Koltuğu bırakması yönündeki baskılara dayanamayan Jammeh, 21 Ocak'ta ülkeden ayrılarak Ekvator Ginesi'ne sürgüne gönderilmişti.

Giderken beraberinde en az 50 milyon dolar götürdüğü iddia edilen Jammeh'in iktidarda bulunduğu son 3 yılda, 147 milyon dolar harcadığı açıklanmıştı.

Jammeh'in mal varlığına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 184 mülk, 95 banka hesabı ve Jammeh'e ait ya da ilişkili 17 şirket ile ilgili inceleme başlatılmıştı.

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