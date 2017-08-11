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Trump'tan Kuzey Kore için çok sert bir açıklama daha: Atışa hazır ve hedefe kilitli
DÜNYA

Trump'tan Kuzey Kore için çok sert bir açıklama daha: Atışa hazır ve hedefe kilitli

11 Ağustos 2017 Cuma, 14:40:52 Güncelleme: 14:41:23 HABERTURK.COM

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'ye yönelik Twitter'dan sert bir açıklama daha yaptı.

Trump paylaştığı tweette, "Kuzey Kore akılsızca hareket ederse askeri seçenekler tamamen gündemde, atışa hazır ve hedef kilitli. Umarım Kim Jong Un başka bir yol bulur" ifadelerini kullandı.

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YORUMLAR 11
  • Misafir 1 dakika önce
    yıyım bırbırınızı
  • Misafir 6 dakika önce
    hadi bekliyoruz dolar alt üst olur
  • Misafir 6 dakika önce
    kuzey Kore'nin yanındayız
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