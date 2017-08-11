Trump'tan Kuzey Kore için çok sert bir açıklama daha: Atışa hazır ve hedefe kilitli

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'ye yönelik Twitter'dan sert bir açıklama daha yaptı.

Trump paylaştığı tweette, "Kuzey Kore akılsızca hareket ederse askeri seçenekler tamamen gündemde, atışa hazır ve hedef kilitli. Umarım Kim Jong Un başka bir yol bulur" ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 11, 2017