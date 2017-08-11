Almanya Başbakanı Merkel, "(ABD ile Kuzey Kore arasındaki gerginlik) Askeri bir yolun krizin çözülmesine katkı sağlamayacağına kesin olarak inanıyorum. Bu krizin askeri bir çözümle aşılabileceğine inanmıyorum." dedi.



Almanya Başbakanı Angela Merkel, Libya'dan Avrupa'ya yönelik yasa dışı göç sorununun büyük bir sınav olduğunu söyledi.





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Başbakan Merkel, Berlin'de Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Müdürü William Lacy Swing ile görüştü.

Merkel, görüşmeden sonra başbakanlıkta düzenlenen ortak basın toplantısında, sığınmacıların ülkelerinden kaçış sebeplerini ortadan kaldırma konusunda özellikle Fransa, İtalya, İspanya ve AB Komisyonu başta olmak üzere çaba harcadıklarını belirterek, "Libya'dan yasa dışı göç sorunu büyük bir sınav." dedi.

Yardım kuruluşları açısından da Avrupa ülkelerinin çabalarını birleştirmelerinin önemli olduğuna işaret eden Merkel, sığınmacıların kaçakçı şebekelerine karşı korunmalarının ve Libya Sahil Koruma birimlerinin eğitiminin de önemli olduğunu kaydetti.



Sığınmacıların iyi insani şartlarda barındırılabilmeleri için de Libya'ya yardım edilmesi ve Türkiye ile sığınmacılar konusunda mevcut olan benzeri bir anlaşmanın Libya ile de yapılması gerektiğini belirten Merkel, "Bu süreç henüz başlangıç aşamasında. Ancak bunun da bir zamanlar Türkiye ile olduğu gibi gelişmesini istiyoruz." şeklinde konuştu.





ABD İLE KUZEY KORE KRİZİ



Merkel, bir gazetecinin Kuzey Kore ile yaşanan krize ilişkin, olası bir savaş durumunda ABD'nin yanında yer alıp almayacağını sorması üzerine de, "Askeri bir yolun krizin çözülmesine katkı sağlamayacağına kesin olarak inanıyorum. Bu krizin askeri bir çözümle aşılabileceğine inanmıyorum. BM Güvenlik Konseyinde bugüne kadar gördüğümüz çabalarla bu kriz aşılabilir." dedi.

Merkel, Almanya'nın da ABD; Güney Kore, Japonya ve Çin Halk Cumhuriyeti gibi ülkeler ile birlikte müzakereleri sürdüreceğini sözlerine ekledi.





"AVRUPA TEK SESLE KONUŞMALI"



Grandi de sığınmacıların Libya'dan Avrupa'ya yasa dışı yollardan gelmelerinin önüne geçilebilmesi için Libya'ya yardım edilmesi gerektiğini belirterek, Avrupa'nın 20 bin yerine 40 bin sığınmacı almasını da önerdiklerini söyledi. Almanya'nın kendilerine ABD'den sonra en fazla yardım yapan ülke olduğunu ve diğer Avrupa ülkelerinden de daha fazla destek beklediklerini ifade eden Grandi, "Avrupa tek sesle konuşmalı" dedi.



Swing de Libya'da güvenlik durumunun daha iyi hale geldiğini belirterek, bu ülkeye ve burada görev yapan uluslararası kuruluşlara daha fazla yardım yapılması gerektiğini söyledi. Libya'nın yanı sıra 6 komşu ülkesinin de desteklenmesi gerektiğini kaydeden Swing, sığınmacıları kaçakçılık şebekelerine karşı uyarmak ve daha iyi şartlarda yaşamalarını sağlamak istediklerini sözlerine ekledi.