Eski Federasyon Konseyi Savunma Komitesi Başkanı, Senatör Viktor Ozerov Rus haber ajansı Ria Novosti'ye yaptığı açıklamada, füze savunma sistemlerinin bugünkü görevinin Kuzey Kore'nin düşmanlarına saldırı düzenlemesi ve koordinatları şaşırması halinde Rusya topraklarının güvenliğini sağlamak olduğunu belirtti.

Bölgede Rus hava sahasının güvenliğini Hava Kuvvetleri Krasnoznamennaya ordusu ve füze savunma sistemi sağlıyor. Bu güçlü savunma kompleksi ülkeyi Uzak Doğu'da tüm tehditlerden koruma potansiyeline sahip. Kuzey Kore ile yakın mesafede bulunan Vladivostok'da 4 adet S-300PS ve 2 adet S-400 bulunuyor. İşte bu kompleksler Kuzey Kore'nin füzesinin yanlış yere gitmesi halinde ilk tepki gösterenler olacak.

Ordu atağa doğudan karşılık vermeyi ve Pasifik Filosu'nu havadan tehditlerden korumayı ön görüyor.



Askeri uzman Mihail Hodarenok yaptığı açıklamada, "Uzak Doğu'da kıtalararası roketleri yakalamaya yönelik stratejik balistik füze savunma kompleksinin potansiyeli yok. Fakat S-300 ve S-400'ler orta menzilli füzeleri yakalayabilir. Bu askeri hedefi yerine getirmek için teknik imkanlara sahibiz. Kuzey Kore bizi füze denemeleri hakkında uyarmıyor" dedi.

Ayrıca, Hodarenok füze savunma sistemlerinin yüksek askeri hazırlık rejimine geçirilmesini söylemek için erken olduğunu belirterek, "Bu tür önlemler reel tehdit olması halinde alınıyorlar. Kuzey Kore ve ABD'nin karşılıklı tehditleri sinir harbine dönüştü" dedi.



Uzman şu şekilde devam etti:



"Genelde yapılacak saldırı hakkında önceden bilgi verilmez. Önce vurulur, daha sonra bu açıklanır. Fakat, Pentagon uzun süre önce Kuzey Kore'nin saldırı modelini hesapladı.

Savaşın başlamama nedeni ise şu, Amerika'nın Güney Kore gibi önemli bir müttefiğini riske atmak istemiyor."

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