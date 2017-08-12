ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
trump şi
DÜNYA

Trump ve Şi telefonda Kuzey Kore'yi konuştu

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yaptıkları telefon görüşmesinde Kuzey Kore'de yaşanan krizi konuştu

12 Ağustos 2017 Cumartesi, 10:31:01 Güncelleme: 10:34:37 AA

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesinde Kore yarımadasındaki soruna ilişkin ilgili tüm taraflara "itidal" çağrısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Şi ve Trump'ın telefonda Kuzey Kore meselesine ilişkin görüş alışverişinde bulunduğu bildirildi.

Açıklamaya göre, Şi Cinping görüşmede, "İki ülkenin, Kore yarımadasının nükleerden arındırılması, bölgede barış ve istikrarın korunması noktasında ortak çıkarları olduğunun" altını çizerek "tarafların tansiyonu daha da tırmandıracak söz ve eylemlerden kaçınması gerektiğini" söyledi.

Meselenin "siyasi müzakere ve diyalog yoluyla çözülmesi" vurgusunu yapan Şi, ilgili tüm taraflara "itidal" çağrısında bulundu.

Trump ise "ABD'nin, Kuzey Kore nükleer meselesinde Çin'in rolünü kapsamlı bir şekilde anladığını" ifade ederek Pekin ile ortak ilgi duyulan uluslararası ve bölgesel meselelerde yakın diyaloğu sürdürmek istediklerini belirtti.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER