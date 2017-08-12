Teresa Turner'ın da yüksek seslere dayanamama, çok rahatsız olma olarak adlandırılan 'Mizofoni' rahatsızlığı vardı. Teresa, insanların yüksek sesle yemek yemelerine dayanamıyordu, kocası da onun üzerine gitmek için, yemek yerken yüksek sesler çıkaran birinin videosunu defalarca izletmeye başladı. "Böyle bir video buldum, Teresa durdurmamı söyledi. Videoyu defalarca izletmeye başladım, üst kata çıktı, sonra da satış yapılan bir Facebook sayfasına ileti yazarak satışa çıkarıldığımı gördüm." dedi.

Teresa, kocasının bir fotoğrafını paylaşarak, iyi özelliklerini vurduladığı cümleleri sıralamıştı. "Sinirlerimi bozmasına daha fazla izin vermeyeceğim, 33 yaşında bir kocam var. Para istemiyorum, tamamen bedava. Ev ve tuvalet eğitimini tamamlamış, birinci sınıf." ifadelerini kullandı.

Fakat Teresa bunları sempatik bir dille yazıp, kocasının canını sıktığını insanların da bunun bir şaka olduğunu anlayacağını düşünürken, 1 saat içinde paylaşımının altına çoğu da bekar kadından, Rob'u almaktan mutlu olacağını söyleyen 300'den fazla teklif gelmeye başladı.

Teresa yaşanan bu durum için, "Kocam bu durumun aptalca olduğunu düşünmüştü. Harika bir espri anlayışı var neyse ki. İnsanlara güldürecek, günlerini aydınlatacak bir şey vermiş oldum. Bizim aptalca espri anlayışımız insanları güldürdüğü için mutluyum" dedi.

Teresa Turner

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