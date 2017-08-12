9 Ağustos 1945'te ABD uçaklarının Nagazaki'ye bıraktığı atom bombasının 72. yıldönümünü henüz geride kalmışken, dünya yeni bir nükleer savaş ihtimaliyle yatıp kalkıyor.

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un gerilimi arttıran restleşmelerinin ardından gözler tamamen Asya'ya çevrilmiş durumda. Pyonyang halkı ABD karşıtı gösteriler için sokakları doldururken, Kuzey Kore'nin hedef ilan ettiği Guam'da yaşayanlar için 'füzeden korunma rehberi' yayınlanıyor.

Kuzey Kore'ye 'öfke ve ateş' vaadeden ABD Başkanı Trump'ın askeri seçeneklerin 'atışa hazır' olduğu ilanına, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un Pasifik'teki ABD adası Guam'ı vurma planıyla karşılık veriyor.

Washington'da, Pyongyang'da, Tokyo'da, Seul'de ve diğer birçok Asya şehrinde gergin bekleyiş devam ederken, Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ahmet Kasım Han, Kore yarımadasında yaşanan krizin nedenleri, olası sonuçları ve yaşanabilecek senaryolarla ilgili sorularımızı yanıtladı.

1. ABD'NİN 'ÖNLEYİCİ SAVAŞ' SÖYLEMİ

Kuzey Kore ile yaşanan gerilimin ilk günlerinden bu yana ABD'li yetkililerin ağzından 'önleyici savaş' ifadesini birden çok kez duyduk. ABD'nin böyle bir hamle yapmasını bekleyebilir miyiz? Yoksa ilk adımın Pyongyang'dan gelmesini mi tercih edeceklerdir?

Doç. Dr. Ahmet Kasım Han: ABD'nin ilk adımın Kuzey Kore'den gelmesini beklemesi gerekir. Bunun Trump'taki karşılığının ne olduğunu bilmiyorum ama Amerikan devlet mekanizmasının bu yönde hareket edeceğini ve Trump'ı da bu yönde hareket etmeye zorlayacağını düşünüyorum. Buradan sonra tırmanabilir ama şu anda önce bir gevşeme olacaktır. Buradaki risk şu, iki taraf da birbirinin rasyonalitesine fazla güvenerek, bir noktada geri adım atacağını düşünerek elini yükseltebilir. Birbirlerine doğrudan saldırma kararı almaktan ziyade, attıkları adımların diğer taraf nezdinde karşılığını yanlış değerlendirdikleri için kontrolden çıkan bir tırmanma yaşayabilirler. Bu bir çatışmaya yol açabilir. Amerikalılar örneğin Kuzey Kore'nin füze denemesine müdahale etmenin kuvvetli bir mesaj olacağını düşünebilir. Ancak Kuzey Kore'nin bu müdahaleye karşı atacağı adımlarla durdurulması çok mümkün olmayan bir tırmanmaya yol açabilir. Ancak dediğim gibi ben henüz bu turda böyle bir şey beklemiyorum. Fakat yüzde 100 olmayacağını da söyleyemeyiz. Gerek Kuzey Kore rejiminin karakteri, gerekse Trump'ın kişiliği nedeniyle.

ABD Başkanı Donald Trump: İnanın bana bu adamın (Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un) yaptıkları yanına kalmayacak. Açık bir şekilde bir tehdit savurursa veya Guam'a ya da Amerikan toprakları veya bir müttefikine yönelik bir şey yaparsa bundan gerçekten pişman olacak

2. KUZEY KORE'NİN SİLAH KAPASİTESİ

ABD, Kuzey Kore'nin kendi topraklarını ve halkını tehdit ettiğini iddia ediyor. Trump'ın söylemleri de her geçen gün bir kademe daha sertleşiyor. Ancak ABD ve Japonya silah teknolojisi bakımından oldukça gelişmiş ülkeler. Kuzey Kore gerçekten bu ülkeler için büyük bir tehdit mi? Teknik olarak, bu ülkelerin topraklarına saldırı gerçekleştirebilecek kapasiteye sahip mi?

Doç. Dr. Ahmet Kasım Han: Kuzey Kore büyüyen bir tehdit. 8 ay evvel bu kadar büyük değildi. Ama geliştiriyorlar. İşin teknolojisi şöyle, burada birkaç parametre var. Bir tanesi balistik teknolojiye sahip olmak, ikincisi bu füzenin başlığına yerleşecek kadar küçük silaha sahip olması, üçüncü mesele başlığın termonükleer kapasiteye sahip olup olmaması. Çünkü bu da yıkıcı gücünü katlayarak arttıracak bir parametre. Dördüncü parametre, uzaydan gelen füze başlığının atmosfere girerken yanmaması. Bunlar zamanlı mekanizmayla patlayan düzeneklerdir ve kazaen patlamaz. Bir başka parametre, hedefin ne kadar uzağına düşecek yani isabet oranı. Kuzey Kore'de termonükleer kapasite henüz yok ama klasik bir atom bombası patlatabilirler. Bire bir isabetliliği sağlayamamış vaziyette. Ama 10-15 kilometre yanılmayla düşürebilir. Mesela Guam'ı hedef alırsa dört füzeyle, bir Amerikan veya Rus füzesinin bir tanesi yeter Guam'a. Bunlar dört tane diyorlar çünkü alanı vurmak mecburiyetindeler. Balistik kapasiteyi elde ettiği ve bombaları başlıklara sığacak şekilde küçülttüğü biliniyor. Bu atmosfere yeniden giriş kapasitesi bakımından pek de parlak olmadığını biliyoruz. Fakat beklenenden hızlı ilerliyorlar.