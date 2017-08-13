ABD'in Virginia eyaletindeki Charlottesville kenti yakınlarında bir helikopter düştü. Virginia Eyalet polisinin aktardığı bilgiye göre helikopterin pilotu ve helikopterde bulunan bir yolcu öldü.

AP'nin haberine göre helikopterin neden düştüğü ise henüz bilinmiyor.

Şehide ırkçı grupların karşı karşıya gelmesiyle gerilim yükselmiş ve grupların zaman zaman birbirlerine saldırması nedeniyle Charlottesville Belediyesi, bölgede OHAL ilan etmişti.

— Simon Rader (@Simon_Rader) August 12, 2017