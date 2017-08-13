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ABD'nin Virginia eyaletinde polis helikopteri düştü: 2 ölü

ABD'de şiddet olayları nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen Virginia eyaletinin Charlottesville kentinde polis helikopteri düştü. Olayda 2 polisin hayatını kaybettiği belirtildi

13 Ağustos 2017 Pazar, 01:42:05 Güncelleme: 11:18:33 HABERTURK.COM

Charlottesville'deki ırkçı grupların protestolarını izlemekle görevli olduğu belirtilen polis helikopteri bir golf sahası yakınında düştü. 

ABD polisinin aktardığı bilgiye göre helikopterdeki iki kişi hayatını kaybetti. Polis, 48 yaşındaki Helikopter pilotu Teğmen H. Jay Cullen ve 40 yaşındaki polis pilot Berke M.M. Bates'in hayatını kaybettiğini belirtti.

Federal Havacılık İdaresi helikopterin eyalet polisine ait olduğunu teyit ederken, Virginia Eyalet Polisi kazayla ilgili soruşturma başlattı.

ABD Başkanı Donald Trump yayınladığı taziye mesajında, "Bugün ölen Virginia Eyalet Polis Teşkilatının değerli memurlarına, ailelerine ve diğer sevgili memurlarına en derin taziyelerimi sunuyorum, hepiniz bu ulusun ürettiği en iyi kişilerdensiniz" ifadesini kullandı.

Virginia Valisi Terry McAuliffe de yaptığı açıklamada, "Bugün Charlottesville kenti ve büyük ulusumuz için çok acı bir gün" ifadesine yer verdi.

Charlottesville kentinde daha önceki bir olayda ise ırkçıların yaptığı gösteriyi protesto eden ırkçılık karşıtı grubun üzerine araba sürülmesi sonucunda bir kişi yaşamını yitirmiş, birçok kişi yaralanmıştı.

Konfederasyon ordusunun komutanına ait heykelin kaldırılması planı üzerine, aşırı ırkçı grupların protesto gösterileri başlattığı kentte, ırkçılık karşıtı grubun tepki göstermesi üzerine olaylar büyürken olağanüstü hal ilan etmişti.

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YORUMLAR 4
  • Misafir 2 saat önce
    Dış İşleri bakanlıği Abd ye seyahay edilmemeli tarzinda uyari yapmali ayrica bu olayları ortbas etmek icinde bugun yarin kuzey koreye bir bomba atar abd.Her devrin bir sonu vardır.Abd nin de sonu yaklaşıyor sanirim akıtığı mazlum kanları yanlarına kalmayacaktır diye dusunuyorum...
  • Misafir 2 saat önce
    türk dışişleri açıklama yapmalı endişeyle takip ediyoruz diye
  • Misafir 3 saat önce
    Amerikalı acı nedir bilir misin?Bilmiyorsun.Dünyaya acı çektiriyorsun.Yardım ettiğin PKK o acıyı bize sürekli çektiriyor.
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