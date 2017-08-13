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DÜNYA

Endonezya'da 6.4 büyüklüğünde deprem

Endonezya’nın Sumatra Adası’nda, 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

13 Ağustos 2017 Pazar, 08:59:27 Güncelleme: 09:00:32 AA

 

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Sumatra Adası’nın güneyinde bulunan Bengkulu şehri açıklarının 74 kilometre batısındaki depremin 35 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMGK) ise bölgedeki depremin, 6,6 büyüklüğünde olduğunu ve adanın güneyinde birçok yerde hissediliğini kaydetti.

BMGK, ayrıca depremin ardından tsunami tehlikesi bulunmadığını açıkladı.

Gelen ilk bilgilere göre deprem, can ya da mal kaybına neden olmadı.

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