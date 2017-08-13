Ölümlerin çoğunlukla yenidoğan ve beyin iltihabı ünitesindeki bebeklerde gerçekleştiği belirtilirken ölümlerin bir kısmının özel bir tedarikçiye hastane tarafından ücretlerinin ödenmemesi sebebiyle ekipmanların geri çekilmesinin neden olduğu iddia edildi.

Gorakhpur ilçesinde yer alan Baba Raghav Das hastanesinde meydana gelen ölümlerin son 5 gün içerisinde gerçekleştiği belirtildi.

Hindistan'ın en yoksul bölgelerinden biri olan Gorakhpur ilçesinde yaşanan bu ölümlerin ardından hastaneye yeni oksijen tüpleri alınacağı açıklanırken bölgede beyin iltihabı gibi nedenlerden her yıl yüzlerce çocuk yaşamını yitirdiği belirtildi.

Uttar Pradeş Sağlık Bakanı Sidharth Nath Singh de "ölümlerde ekstra nedenlerden kaynaklanmadığını ve son üç yıldır Ağustos aylarında hastanede her gün ortalama 19-22 arası kişinin öldüğünün" altını çizdi

Hindistan Başbakanı Narendra Modi olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtirken hükümetin her geçen gün sağlık harcamalarına ayrılan ödeneği arttırdığını belirtti.