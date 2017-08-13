Fars haber ajansının haberine göre İran Meclisi milletvekilleri, oybirliği ile Amerika’nın yaptırımlarıyla ile mücadelede "kendi füze programının geliştirilmesi için 440 milyon euro kaynak ayrılması" yasa tasarısını onayladı.

Yasa onaylandıktan sonra bir açıklama yapan İran İslami Şura Meclisi Başkanı Laricani, ABD'li yetkililer meclisin onayladığı ABD’nin yaptırımları ile mücadele yasası bu yönde atılan ilk adım olduğunu bilmeleri gerektiğini belirtti.

Yasa kapsamında ABD'nin yaptırımlarına yanıt olarak füze programı ve İran Devrim Muhafızları'nın yurt dışı operasyonlarının bütçesini artırma kararı alındı.

Laricani ayrıca İstihbarat bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı bu alanda görevlerini ciddiyetle yerine getirmelerini istedi.

"Amerikalılar bunun daha ilk adımımız olduğunu bilsin" diyen İran İslami Şûra Meclisi Başkanı Ali Laricani söz konusu kararın "ABD'nin bölgedeki terörist ve maceraperest eylemlerine" yanıt olduğunu belirtti.

İran meclisinde oylama sırasında yer alan 247 miletvekilinden 240'ının evet dediği, bir kişinin ise çekimser kaldığı tasarı ilk turda kabul edildi. Söz konusu tasarı uyarınca füze geliştirme programı ve İran Devrim Muhafızları'nın özel birimi Kudüs Gücü'nün bütçesi yaklaşık 440 milyon euro artırılacak.

ABD, İran'a balistik füze programı ve 'terör örgütlerine yardımları' gerekçesiyle temmuz ayı ortasında yeni yaptırımlar getirmişti. Tahran yönetimi Ağustos ayı başında son ABD yaptırımlarının 2015'te imzalanan nükleer anlaşmaya aykırı olduğunu açıklamış ve buna gerekli karşılığı vereceğini söylemişti.