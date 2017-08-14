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DÜNYA

Nazi selamı veren sarhoş turist dayak yedi!

Almanya'nın Dresden kentinde Nazi selamı veren ABD'li bir turist, yoldan geçen bir kişi tarafından yumruklandı

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 11:19:30 Güncelleme: 11:26:15 HABERTURK.COM

Almanya'nın Dresden kentinde Nazi selamı veren ve alkollü olduğu belirtilen ABD'li bir turist yumruklandı.

Alman medyasında yer alan haberlere göre 41 yaşındaki ABD'li bir turist, Dresden kentindeki bir kafenin yakınlarında birkaç kez Nazi selamı verdi. Alkollü olduğu belirtilen adam, yoldan geçen bir kişi tarafından yumruklandı.

ABD'li turistin polis soruşturmasına alındığı belirtilirken, turisti yumruklayan kişinin kimliği tespit edilemedi.

Almanya'da geçtiğimiz haftada iki Çin vatandaşı, Alman parlamentosunun duvarına Nazi sembolü çizdikleri için gözaltına alınmış ve 1000 dolar para cezasına çarptırılmıştı.

Alman anayasasına göre, Nazi sembolleri ve sloganlarını kullanmak 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabiliyor.

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