Reuters'in İsviçre gazetesi Sonntags Zeitung’a dayandırdığı habere göre Del Ponte, Esed’in hüküm giymesi için yeterli kanıt olup olmadığıyla ilgili soruya, “Evet, buna eminim. Bu nedenle durum çok moral bozucu. Hazırlık çalışması tamamlandı. Buna rağmen ne bir savcı ne de bir mahkeme var” şeklinde yanıt verdi.

Daha önce Ruanda ve eski Yugoslavya’da işlenen savaş suçlarını yargılayan 70 yaşındaki Del Ponte, geçen hafta komisyondaki görevi bırakacağını açıklamış fakat bunun için tarih vermemişti. Del Ponte, kararına gerekçe olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Suriye’yle ilgili olarak özel bir mahkeme oluşturma konusunda yetersiz kalmasını göstermişti

Birleşmiş Milletler yargılamalar için yeni bir organ oluşturuyor olsa da, 6 yıldan fazla bir süredir devam eden savaşta işlenen savaş suçlarıyla ilgili olarak bir mahkemenin kurulmasıyla ilgili herhangi bir işlem yapmamakla birlikte Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin durumu Lahey’deki Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne sevk etmediği de göze çarpıyor.

Del Ponte, “6 yıldır komisyon araştırma yaptı. Şimdi bir savcı bizim işimize devam etmeli ve savaş suçlularını özel bir mahkemenin önüne çıkarmalı. Fakat Rusya’nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde veto ederek engellediği tam da bu” dedi.

Del Ponte savaşta hangi tarafın incelendiği sorusuna da, “Hepsi savaş suçları işledi. Bu nedenle hepsini araştırdık” şeklinde yanıt verdi.

Esed yönetimi, Birleşmiş Milletler Suriye Araştırma Komisyonunun hükümet güçleri tarafından işlenen savaş suçlarıyla ilgili raporlarını kabul etmiyor.