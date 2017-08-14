Almanya Federal Meclis seçimleri öncesi, Almanya'da Türk kökenlilerin kurduğu, Yenilik ve Adalet Partisi (BİG) seçimlere girmeme kararı alırken, Alman Demokratlar Birliği (ADD) ise sadece Kuzey-Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde seçimlere katılabilecek.

Alman Demokratlar Birliği Partisi, Almanya geneli seçime katılabilmesi için eyalet başına iki bin kişinin, Alman vatandaşı ve seçme hakkı bulunmak sureti ile imzası gerekiyor. Alman Demokratlar Birliği Partisi, KRV eyaleti için gerekli iki bin imzayı toplayarak, seçime sadece KRV eyaletinde girmeye hak kazandı.

Yenilik ve Adalet Partisi ise Almanya Federal Meclis seçimlerine katılmama kararı aldı. BİG Partisi Genel Başkanı Haluk Yıldız, seçime katılmama gerekçesini herhangi bir etki yapabilme imkanlarının olmaması olarak açıkladı. Yıldız, BİG Partisi olarak 2019 yılında yapılacak olan Avrupa Parlamentosu seçimlerine hazırlık yaptıklarını ifade ederek, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde 180 bin civarında oy alan bir partinin milletvekili çıkarabildiğinin altını çizdi.

Almanya'da, seçim barajı yüzde beş

Almanya'da yaşayan yaklaşık 3 milyon Türk kökenlinin yarısı Alman pasaportuna sahip. Federal İstatistik Dairesi'nin rakamlarına göre 83 milyon nüfusa sahip olan Almanya'da 24 Eylül'de yapılacak genel seçimlerde 61 milyon 500 seçmen oy kullanabilecek. Bunlardan 3 milyonu ise ilk kez oy kullanacak. Almanya'da seçim barajı ise yüzde beş. Daha önce eyalet seçimlerinde, Yenilik ve Adalet Partisi (BIG) 17 bin 445 oy, Alman Demokratlar Birliği (ADD) ise 13 bin 653 oy alabilmişti.

Yenilik ve Adalet Partisi

BIG

Haluk Yıldız