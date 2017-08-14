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DÜNYA

Trump'a cevap Maduro'nun oğlundan: Beyaz Saray'a gelir ve orayı alırız

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun oğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'ya askeri müdahale sözlerine yanıt verdi

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 13:01:56 Güncelleme: 13:09:12 HABERTURK.COM

Siyasi krizdeki Venezuela'yı 'askeri müdahale' ile tehdit eden ABD Başkanı Donald Trump'a, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun oğlu Nicolas Maduro Guerra'dan yanıt geldi.

Venezuela devlet televizyonuna konuşan oğul Maduro, ABD'nin Venezuela'ya asker yollaması durumunda tüfeklerle Beyaz Saray'ı ele geçireceklerini söyledi. Trump'a seslenen oğul Maduro, "Beyaz Saray'a gelir ve orayı alırız." ifadelerini kullandı.

Donald Trump geçtiğimiz günlerde, Nisan ayından bu yana yaşanan hükümet karşıtı gösterilerde 120 kişinin hayatını kaybettiği Venezuela'ya askeri müdahalenin seçenekler arasında olduğunu söylemişti. Trump, "Venezuela çok uzak değil ve insan acı çekiyorlar, ölüyorlar. Venezuela için birçok seçeneğimiz var ve askeri seçenekler de bunun içerisinde." ifadelerini kullanmıştı.

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YORUMLAR 24
  • Misafir 1 dakika önce
    yürekli insanlara selam olsun.. cesaretiyle yaşamayan esaretiyle ölür
  • Misafir 3 dakika önce
    Saddam da Bol keseden atiyordu!!
  • Misafir 6 dakika önce
    23 nisanda gelde cumhurbaşkanı koltuğuna oturtalım 1 günlüğüne :)
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