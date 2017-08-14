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Sierra Leone'de toprak kayması yüzlerce kişinin hayatına mal oldu
DÜNYA

Sierra Leone'de toprak kayması yüzlerce kişinin hayatına mal oldu

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 15:50:36 Güncelleme: 17:09:45 AA

 

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Connaught Hastanesi'nde çalışan Adli Tabip Yetkilisi Sinneh Kamara, yerel medyaya yaptığı açıklamada, kentte sel ve toprak kaymalarında en az 200 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Kamara, afette hayatını kaybedenlerin cesetlerinin hastane morguna sığmadığını belirterek ambulans yardımı çağrısında bulundu.

Sierra Leone devlet televizyonu da afet nedeniyle rutin programını yarıda keserek kayıp yakınlarını arayan ve cesetleri pirinç çuvallarıyla taşıyan kişilerin görüntülerine yer verdi.

Arama kurtarma çalışmalarına yardım etmeleri için bölgeye askerlerin gönderildiği belirtildi.

  • Sierra Leone
  • toprak kayması
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YORUMLAR 2
  • Misafir 42 dakika önce
    elmas arayanlar sebep olmuş olmasın
  • Misafir 47 dakika önce
    ALLAH Yardım Etsin...
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