Hafta sonu yaşanan olaylardan sonra yaptığı ilk açıklamalarda ülkedeki ırkçı grupları hedef almadığı yönünde eleştirilen Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında ülkedeki ırkçı gruplara karşı açıklamlarda bulundu.

Trump, konuşmasında ırkçılığı "şeytan" kelimesiyle tarif ederek, "KKK, Nazi taraftarları, beyazların üstün olduğunu düşünenler ve diğer nefret grupları Amerikan değerlerinin aksini savunmaktadır." ifadesini kullandı.

Daha önceki açıklamalarında da ırkçılığı kınadığını söyleyen Trump, "En sert şekilde nefreti, bağnazlığı ve şiddeti kınıyorum ve bunlara ABD'de yer yoktur." diye konuştu.

Gruplar arasındaki çatışmalar sırasında ırkçılık karşıtı grubun üzerine araba sürülmesi sonucu bir kişinin yaşamını yitirdiğine, onlarca kişinin yaralandığına dikkati çeken Trump, "üzüntü içerisindeyiz." ifadesini kullandı.

Başkan Trump, gösteriler sırasında arabayla kalabalığın içine saldıran kişiye cevabı adaletin vereceğini, Adalet Bakanlığı ve FBI'ın olayı takip ettiğini söyledi.