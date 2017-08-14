Kim Jong Un'dan ABD'ye Guam mesajı

Reuters'un haberine göre; Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ordusunun Guam'ın çevresini vurma planını içeren raporu kabul etti. Kim Jong Un, karar vermeden önce ABD'nin faaliyetlerini izleyeceğini söyledi.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, "Kuzey Kore ABD'ye karşı füzeleri ateşlerse çok hızlı bir şekilde savaşa dönüşür" demişti.

Kuzey Kore, Ağustos ortasına kadar 4 adet orta menzilli balistik füzeyle ABD'nin askeri üslerinin bulunduğu Guam'ı vuracağını açıklamıştı.

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