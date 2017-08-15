ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
fil
DÜNYA

Arjantinli avcı bir fil tarafından ezilerek öldürüldü

Namibya'da avlanan Arjantinli bir avcı, bir fil tarafından ezilerek öldürüldü

15 Ağustos 2017 Salı, 10:08:05 Güncelleme: 10:11:31 HABERTURK.COM

Batı Afrika ülkesi Namibya'da Arjantinli bir avcı, bir fil tarafından ezilerek öldürüldü.

Kalkfeld kasabası yakınlarında gerçekleşen olayda hayatını kaybeden avcının 46 yaşındaki Jose Monzalvez olduğu belirtildi.

Monzalvez'in içlerinde bir Arjantinli ve üç Namibyalının olduğu bir grupla beraber ava çıktığı belirtilirken, grubun fillerden birini avlamak için uygun bir yer aradığı sırada olayın gerçekleştiği ifade edildi.

Geçtiğimiz aylarda da Zimbabve'de ünlü bir avcı, avlamaya çalıştığı fil tarafından ezilerek öldürülmüştü.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 2
  • Misafir 51 dakika önce
    Dünyada güzel şeyler de oluyor:)
  • Misafir 1 saat önce
    Büyük keyif aldım bu haberden, darısı diğerlerinin başına
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER