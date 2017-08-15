Batı Afrika ülkesi Namibya'da Arjantinli bir avcı, bir fil tarafından ezilerek öldürüldü.

Kalkfeld kasabası yakınlarında gerçekleşen olayda hayatını kaybeden avcının 46 yaşındaki Jose Monzalvez olduğu belirtildi.

Monzalvez'in içlerinde bir Arjantinli ve üç Namibyalının olduğu bir grupla beraber ava çıktığı belirtilirken, grubun fillerden birini avlamak için uygun bir yer aradığı sırada olayın gerçekleştiği ifade edildi.

Geçtiğimiz aylarda da Zimbabve'de ünlü bir avcı, avlamaya çalıştığı fil tarafından ezilerek öldürülmüştü.