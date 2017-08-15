Ruhani'den ABD'ye: Saatler içerisinde iptal ederiz

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin yeni yaptırımlara dayatmaya devam etmesi durumunda İran'ın saatler içerisinde nükleer anlaşmayı iptal edebileceğini söyledi.

Ruhani yaptığı açıklamada, "Dünya, Trump yönetimindeki Amerika'nın uluslararası anlaşmaları inkar ettiğini net bir şekilde görüyor. Nükleer anlaşmayı baltalıyor, Paris ve Küba anlaşmalarındaki sözünden geri dönüyor. Birleşik Devletler iyi bir ortak veya güvenilir bir müzakereci değil." ifadelerini kullandı.

İran, 2015 yılında İngiltere, Çin, ABD, Fransa, Almanya, ve Rusya ile nükleer anlaşmayı imzalayarak nükleer faaliyetlerini kısıtlamış, karşılığında ise ülkeye uygulanan ambargo hafifletişmişti.

Ağustos ayının ilk günlerinde Donald Trump, Rusya, İran ve Kuzey Kore'ye yönelik yeni yaptırımlar öngören yasa tasarısını onaylamıştı. Yaptırımlar, İran'ın balistik füze programları ile insan hakları ihlallerini hedef alıyordu. ABD Hazine Bakanlığı, Temmuz ayında İran'ın balistik füze programında oynadıkları rol nedeniyle, 6 İran firmasına yaptırım uygulamıştı.