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Toyoto'dan ahşap araba
DÜNYA

Ahşap arabalar geliyor

Dünya, otomobil üreticilerini daha hafif araçlar yapmaya itiyor. Japonlar da bunun için çelik yerine, tahta kullanacak gibi görünüyor.

15 Ağustos 2017 Salı, 10:18:57 Güncelleme: 10:21:27 HABERTURK.COM

Japon araştırmacılar, tahtadan çıkan artığın çeliğin beşte biri, fakat sağlamlığının onun 5 katı kadar olduğu görüşünde. Araçların ağırlığını azaltmak, üreticiler için elektrikli arabaların yayılacağı fikrinde birleşiyor. Batarya, pahalı ama hayati bir unsur. Bu yüzden, araç ağırlığını azaltmak, batarya gücüne ihtiyaç duyacak araçların fiyatı biraz yükseltmesi anlamına geliyor.

Ürün yöneticileri, ağırlığın hafif olmasını önemserken, yeni, hafif materyaller kullanılan bir araç yaratmadan önce yüksek maliyete de çözüm üretmeye çalışıyorlar. Kyoto Üniversitesi, geliştirme çalışmalarının yapıldığı, selülöz nanofiber kullanılan prototip araçların 2020 yılında tamamlanmasını bekliyor. Aralarında Toyota ve Mazda'nın bulunduğu müşteriler için, çelik yerine plastik kullanmak, selülöz nanofiber kullanım alanlarını yaygınlaştırabilmek öncelikli hedefleri... 1 kilogram selülöz nanofiber üretim bedeli ise yaklaşık 9 dolar.

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